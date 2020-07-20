مصر.. إنشاء أكبر صومعة من نوعها في العالم بمشروع تشهده البلاد لأول مرة منذ 70 عاما (صور)

تستعد مصر لإنشاء أضخم صومعة سكر في العالم، بالتعاون مع الإمارات، حيث من المقرر أن يتم الانتهاء من تشييد المصنع بالكامل العام الجاري.

وستفتتح مصر المصنع الواقع في غرب المنيا في أكتوبر 2020، على أن يبدأ الإنتاج في فبراير 2021، حيث يضم ‏صومعة بسعة تخزين تبلغ 417000 طن لتخزين السكر الأبيض.

ويبلغ قطر الصومعة 124 مترا وعمق 65 مترا وارتفاعها 40 مترا، مما يجعلها أكبر صومعة تم بناؤها في العالم على الإطلاق.

وأكدت شركة القناة المسؤولة عن المصنع في تصريحات سابقة، أن المصنع هو أكبر مصنع لسكر البنجر في العالم باستثمارات نحو مليار دولار، لإنتاج ما يزيد على 900 ألف طن سنويا، بجانب تنمية واستصلاح 181 ألف فدان من الأراضي الصحراوية باستخدام المياه الجوفية، لإنتاج 2.5 مليون طن من بنجر السكر في السنة، ومحاصيل استراتيجية أخرى مثل القمح والذرة والحمص.

ويسهم المشروع في سد 75% من الفجوة بين إنتاج السكر واستهلاكه في مصر، والتي تبلغ حاليا 1.1 مليون طن سنويا.

وسيسهم المشروع في إحلال واردات بقيمة 900 مليون دولار سنويا، كما أنه سيصدر منتجات ثانوية بقيمة تصل إلى 120 مليون طن سنويا.

ويستهدف مشروع الشركة إلى جانب إنتاج السكر الأبيض، إنتاج 216 ألف طن من لب البنجر، و243 ألف طن من "المولاس" سنويا، والمستهدف تصديرها للخارج بالكامل.

ويعتبر المشروع أكبر المشروعات الزراعية الصناعية بمصر منذ عام 1952، والذي يتضمن استصلاح مساحة كبيرة من الأراضي الصحراوية.

المصدر: RT