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السعودية تشتري 725 ألف طن من الشعير

مال وأعمال

السعودية تشتري 725 ألف طن من الشعير
Reuters
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قالت المؤسسة العامة للحبوب في السعودية، اليوم الاثنين، إنها اشترت 725 ألف طن من الشعير في أحدث مناقصة عالمية تطرحها.

وبلغ متوسط سعر شراء الشعير 211.43 دولار للطن، وفقا لبيان صدر عن المؤسسة.

وكانت المؤسسة قد أعلنت مؤخرا عن طرحها مناقضة لاستيراد 720 ألف طن من الشعير العلفي للتوريد في الفترة من أكتوبر وحتى نوفمبر من العام الجاري، على أن يتم شحن الكمية بواسطة 12 باخرة.

المصدر: "رويترز"

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