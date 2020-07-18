محافظ بنك الكويت: عملتنا قوية ومتينة

أكد محافظ بنك الكويت المركزي محمد يوسف الهاشل، على قوة ومتانة نظام سعر صرف الدينار الكويتي الذي يضمن استقراره أمام العملات العالمية.

وقال: "إنها من الثوابت الأساسية لبنك الكويت المركزي التي يدعمها بصلابة".

وأضاف: "وكالات التقييم العالمية وآخرها (ستاندرد اند بورز)، أشادت بانتهاج دولة الكويت لسياسة سعر صرف حصيفة ومرنه بفضل ربطها بسلة عملات عالمية ودعمها باحتياطات أجنبية قوية ومستقرة".

مشيرا إلى ما اكدته واشادت به وكالات التقييم العالمية واخرها ستاندرد اند بورز من انتهاج دولة الكويت لسياسة سعر صرف حصيفة ومرنه بفضل ربطها بسلة عملات عالمية ودعمها باحتياطات أجنبية قوية و مستقرة.

2-2 — بنك الكويت المركزي | CBK (@CentralBank_KW) July 18, 2020

من جهته، قال وزير المالية الكويتي براك الشيتان، اليوم السبت، إن "مركز الكويت المالي متين، ولكن علينا استكمال الإصلاح في المالية العامة بما يضمن ديمومة المؤسسات ورفاه المواطنين".

وجاءت تصريحات الوزير تعقيبا على تعديل "ستاندرد آند بورز"، أمس الجمعة، النظرة المستقبلية للكويت من "مستقرة" إلى "سلبية"، حيث قالت: إنها "تتوقع أن صندوق الاحتياطي العام لن يكون كافيا لتغطية العجز لدى الحكومة المركزية".

المصدر: "وكالات كويتية"