"ستاندرد أند بورز": مصدر التمويل الحكومي في الكويت لن يغطي عجز الموازنة

أشارت "ستاندرد أند بورز" للتصنيفات الائتمانية، اليوم الجمعة، إلى أن مصدر حكومة الكويت الرئيسي لتمويل عجز موازنة صندوق الاحتياطي العام، لن يكون كافيا لتغطية العجز وحده.

وقالت، إن "الكويت لم تشهد بعد استجابة في الوقت المناسب وبالشكل الكافي للتعامل مع تحديد محتمل للإنفاق في الشهور المقبلة".

وأضافت: "النظرة المستقبلية السلبية للكويت تعكس بشكل أساسي نظرتها للمخاطر النابعة من الضغط المالي بما في ذلك الاستنزاف المحتمل لصندوق الاحتياطي العام".

وصنفت "ستاندرد اند بورز"، العملة المحلية والأجنبية للكويت على المدى الطويل عند "سالب AA".

وقالت: "النظرة المستقبلية للكويت جرى تعديلها إلى سلبية بسبب استمرار تضاؤل مصدة السيولة المالية".

المصدر: "رويترز"