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للمرة الأولى منذ 20 عاما.. "نيسان" تغير شعارها

مال وأعمال

للمرة الأولى منذ 20 عاما..
Reuters ISSEI KATO
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أعلنت شركة السيارات اليابانية "نيسان"، أمس الأربعاء، إطلاق شعار جديد لعلامتها التجارية، وجاء ذلك أثناء تدشين سيارتها الكهربائية الجديدة "آريا 2021".

وقالت "نيسان" في بيان نشرته، إن هذا التغير للشعار يعتبر الأول خلال عشرين عاما، ويبدو التصميم الجديد أكثر أناقة والخط يبدو أفضل وأكثر توازنا من السابق.

وأضافت شركة "نيسان" أنها صممت الشعار على مدار عامين. واللافت في سيارة "آريا 2021" أن الشعار الجديد تم وضعه فوق الشعار القديم، وكأنه دمج بين الاثنين.

المصدر: "نيسان"

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