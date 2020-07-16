للمرة الأولى منذ 20 عاما.. "نيسان" تغير شعارها

أعلنت شركة السيارات اليابانية "نيسان"، أمس الأربعاء، إطلاق شعار جديد لعلامتها التجارية، وجاء ذلك أثناء تدشين سيارتها الكهربائية الجديدة "آريا 2021".

وقالت "نيسان" في بيان نشرته، إن هذا التغير للشعار يعتبر الأول خلال عشرين عاما، ويبدو التصميم الجديد أكثر أناقة والخط يبدو أفضل وأكثر توازنا من السابق.

We're excited to reveal the new #Nissan logo, a design that celebrates our heritage while looking to the future. Read about it here: https://t.co/vZIaC01XJIpic.twitter.com/ZmpqRsOpAY — Nissan Motor (@NissanMotor) July 15, 2020

وأضافت شركة "نيسان" أنها صممت الشعار على مدار عامين. واللافت في سيارة "آريا 2021" أن الشعار الجديد تم وضعه فوق الشعار القديم، وكأنه دمج بين الاثنين.

المصدر: "نيسان"