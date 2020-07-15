بورصة وول ستريت تغلق على ارتفاع

أغلقت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية مرتفعة يوم الأربعاء، في أعقاب بيانات أولية واعدة بشأن لقاح محتمل لمرض "كوفيد-19" وتقرير فصلي قوي من بنك غولدمان ساكس.

وقفزت أسهم شركة "مودرنا" بعد أن أظهرت دراسة على نطاق صغير أن لقاحها التجريبي لـ"كوفيد-19" أنتج مستويات مرتفعة من الأجسام المضادة التي تقتل فيروس كورونا.

وصعدت أسهم "غولدمان ساكس" بعد أن قال بنك الاستثمار إن إيراداته من التداولات تضاعفت في الربع الثاني، مدفوعة بتقلبات كبيرة في أسواق الأسهم والسندات منذ مارس.

وارتفعت أيضا أسهم "مورغان ستانلي" و"بنك أوف أمريكا" قبيل إعلان نتائجهما الخميس.

وأنهى المؤشر "داو جونز الصناعي" جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 227.51 نقطة، أو 0.85 بالمئة، إلى 26870.10 نقطة بينما صعد المؤشر ستاندرد أند بورز500 القياسي 29.04 نقطة، أو 0.91 بالمئة، ليغلق عند 3226.56 نقطة.

كما أغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 61.92 نقطة، أو 0.59 بالمئة، إلى 10550.49 نقطة.

المصدر: رويترز