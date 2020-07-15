تأجيل صفقة "ريلاينس" مع أرامكو لبيع حصة بقيمة 15 مليار دولار

قال موكيش أمباني رئيس مجلس إدارة "ريلاينس إندستريز"، يوم الأربعاء، إن خطط المجموعة الهندية لبيع "أرامكو" السعودية حصة 20 بالمئة من أنشطتها لتحويل النفط إلى كيماويات، قد تأجلت.

وكانت "ريلاينس" التي تشغل أكبر مجمع للتكرير في العالم، قد أعلنت العام الماضي عن صفقة بقيمة 15 مليار دولار مع أرامكو، أكبر مصدر للنفط في العالم، في إطار جهود الشركة الهندية لتقليص حجم ديونها.

وقال موكيش أمباني للمساهمين "بسبب ظروف لم تكن متوقعة في سوق الطاقة ووضع "كوفيد-19"، لم يتحقق تقدم في الصفقة مع أرامكو السعودية وفقا للجدول الزمني الأصلي".

وأضاف أمباني: "جرت بالفعل تلبية متطلباتنا للسيولة، ومع ذلك، نحن في ريلاينس نقدر شراكتنا الممتدة منذ أكثر من عقدين مع أرامكو السعودية ونتعهد بشراكة طويلة الأمد".

وأفاد بأن ريلاينس ستخاطب هيئة تنظيمية هندية لتحويل أنشطتها في تحويل النفط إلى كيماويات إلى شركة منفصلة تابعة لها لتسهيل فرصة الشراكة مع أرامكو، مشيرا إلى أنه يتوقع استكمال هذه العملية بحلول أوائل 2021.

وأوضح رئيس مجلس إدارة "ريلاينس إندستريز" أيضا أن شركات عالمية أخرى خاطبت "ريلاينس" بشأن شراكات إستراتيجية في نشاطها للبتروكيماويات، مؤكدا أن هذه الشراكات المحتملة ستساعد في بناء قدرة تصنيع منافسة في مواقعنا الحالية لخدمة السوق الهندية التي تشهد عجزا، والتي لا تزال تعتمد على واردات كبيرة الحجم من الكيماويات.

وكان من المتوقع في بادئ الأمر إتمام صفقة أرامكو بحلول مارس 2020.

وفقدت أسهم "ريلاينس" أكثر من 6 بالمئة بعد تصريح أمباني بشأن صفقة أرامكو، وأغلقت على تراجع 3.8 بالمئة عند 1844 روبية للسهم.

وفي يناير، قال مسؤول كبير في "ريلاينس" إنه من المقرر إتمام الصفقة خلال الأشهر القليلة المقبلة، دون أن يذكر إطارا زمنيا محددا.

وحصلت المجموعة الهندية على استثمارات من عدد من الشركات، بما في ذلك "فيسبوك" و"إنتل" و"كوالكوم" لمنصتها الرقمية "ريلاينس جيو"، وهو ما ساعد الشركة في التخلص من ديونها.

وتحركت شركة "غوغل" أيضا اليوم لدعم "ريلاينس جيو بلاتفورمز" بشراء حصة 7.7 بالمئة مقابل 4.5 مليار دولار، ولدى "جيو بلاتفورمز" تطبيقات للموسيقى والأفلام والاتصالات.

المصدر: رويترز