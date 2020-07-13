تركيا.. بيانات إيجابية من قطاع السيارات

أظهرت بيانات من اتحاد صناعة السيارات التركي زيادة إنتاج تركيا من السيارات في شهر يونيو الماضي، إلى 103 آلاف و273 سيارة.

ويشير ذلك إلى تحسن عقب انخفاضات حادة في الأشهر السابقة جراء فيروس كورونا.

وتوقفت مصانع عديدة بعد أن سجلت تركيا أول حالة إصابة بمرض كوفيد-19 في 11 مارس الماضي، ليبلغ الإنتاج 11 ألفا و164 سيارة في أبريل الماضي و63 ألفا و145 في مايو الماضي.

كذلك أشارت البيانات إلى تراجع صادرات السيارات في يونيو الماضي 26.9 بالمئة على أساس سنوي إلى 70 ألفا و813 سيارة.

كما أن إجمالي إنتاج الأشهر الستة الأولى من السنة تراجع 29.4 بالمئة عنه قبل عام ليسجل 518 ألفا و727 سيارة.

يشار إلى أن طاقة الإنتاج السنوي في تركيا من السيارات تصل إلى حوالي مليوني سيارة.

المصدر: "رويترز"