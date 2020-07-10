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الكويت تعلن عن أسعار جديدة لنفطها

مال وأعمال

الكويت تعلن عن أسعار جديدة لنفطها
Reuters
صورة أرشيفية
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أظهرت وثيقة أسعار، اليوم الجمعة، أن الكويت رفعت أسعار البيع الرسمية لدرجات الخام التي تبيعها إلى شركات التكرير الآسيوية في أغسطس المقبل.

وحددت الكويت سعر خام التصدير الكويتي لشهر أغسطس عند علاوة 1.05 دولار للبرميل فوق متوسط خام عمان في بورصة دبي للطاقة، والأسعار المعروضة لخام دبي على بلاتس، بزيادة 1.05 دولار عن الشهر السابق.

وحددت سعر البيع الرسمي للخام الخفيف الممتاز لشهر أغسطس عند 1.20 دولار للبرميل فوق متوسط خام عمان في بورصة دبي للطاقة، والأسعار المعروضة لخام دبي على بلاتس، بزيادة دولار عن الشهر السابق.

المصدر: "رويترز"

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