توقعات بوصول أسعار النفط إلى 150 دولارا!

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن خبراء اقتصاديين قولهم إن أسعار النفط يمكن أن تشهد قفزة كبيرة بنهاية العام الحالي.

بدوره يتوقع ريتشارد فولارتون من صندوق ماتيلدا كابيتال الاستثماري في لندن، ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل بحلول نهاية عام 2020، حسبما نقلت وكالة "تاس" الروسية.



وأضاف فولارتون أن "السؤال الوحيد هو ما إذا كانت ستستخدم الوسائل للوصول كميات النفط المستخرج والمعروض".



بدوره، أشار تريفور وودز، مدير الاستثمار في صندوق التحوط نورثرن تريس كابيتال، إلى أن "ضغوطات نقص التمويل ستكون خطيرة للغاية".

ووفقا له، "سيكون من الصعب حقا لبعض الشركات المصنعة مواصلة الإنتاج".



وأضاف وودز: "يمكن أن نصل إلى 150 دولارا للبرميل بسهولة بحلول عام 2025".



المصدر: وكالات