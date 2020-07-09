قفزة في الاستثمارات بالعاصمة موسكو

أظهرت الاستثمارات في الأصول الثابتة في موسكو ديناميكية عالية، وقال عمدة العاصمة الروسية، سيرغي سوبيانين، إنها نمت خلال السنوات التسع الماضية إلى نحو 42.5 مليار دولار سنويا.

وجاءت تصريحات سوبيانين خلال اجتماع حكومي عقد اليوم الخميس برئاسة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال: "على مدى السنوات التسع الماضية ازداد حجم الاستثمار في الأصول الثابتة بنحو 2.3 مرة واقترب من 3 تريليونات روبل سنويا (حوالي 42.5 مليار دولار)، وهذا مبلغ ضخم وديناميكية عالية جدا".

وأضاف عمدة العاصمة الروسية، أنه "لا يمكن تحقيق هذه النتيجة من خلال تطبيق إجراء واحد، بل نتيجة لمجموعة واسعة من التدابير مثل تطوير البنية التحتية والمناخ الاستثماري المناسب ومشاريع البنية التحتية الكبيرة كتطوير مترو الأنفاق ومشاريع الطرق الرئيسية".

وفي وقت سابق أظهرت البيانات ارتفاع حجم الاستثمارات في الأصول الثابتة بمدينة موسكو في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 15% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وذكرت سلطات موسكو أن الاستثمارات خلال الأشهر الأولى من العام الجاري بلغت 452.4 مليار روبل (نحو 6.6 مليار دولار).

(الدولار = 70.60 روبل اليوم)

المصدر: "تاس"