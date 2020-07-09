وزير المالية المصري يعلن عن تغيرات في مواعيد صرف رواتب موظفي الدولة

قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إنه سيتم تقديم مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر 2020، وذلك بمناسبة عيد الأضحى وبدء العمل بالموازنة الجديدة.

وأشار الوزير إلى أنه تم تقسيم الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها على ثلاثة أيام، بحيث تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

ووجه الوزير الجهات الإدارية بإخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف، بما يسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذى يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة، وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد.

واعتمدت مصر للعام المالي 2020 - 2021 أكبر موازنة في تاريخها، بنفقات تبلغ 2.2 تريليون جنيه، بزيادة 138.6 مليار جنيه عن موازنة 2019 - 2020.

المصدر: "اليوم السابع"