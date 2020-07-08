محافظة دمشق تعود إلى "شد الأحزمة" وتقنن الخبز

أقرت محافظة دمشق جملة من الإجراءات القاضية بخفض الكميات المباعة من الخبز المدعوم.

وذكرت صحيفة "تشرين" أن مجلس المحافظة وافق اليوم على خفض عدد ربطات الخبز المباعة يوميا إلى 3 ربطات بدلا من 4، إضافة إلى خفض نسبة بيع الرغيف من 3% إلى 2%، وخفض بيع الربطات للذين لا يملكون بطاقات إلكترونية (ذكية) من 10% إلى 7%.

وأضافت الصحيفة أن المجلس وافق على أن لا يسمح للشخص الواحد إلا ببطاقتين فقط، حدا أعلى لاستلام الخبز من الفرن.

ورفع المجلس توصية إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بأن يتم استجرار مادة الخبز من باقي المحافظات على نظام البطاقة الإلكترونية وتعميم تجربة دمشق.

وكانت الوزارة بدأت اعتماد بيع الخبر عبر "البطاقة الذكية" المخصصة للمواد التي تباع بسعر مدعوم وخصصت ربطة واحدة لكل أسرة عدد أفرادها لا يزيد عن 3، وربطتي خبز للأسر التي يصل أفرادها إلى سبعة، وقد وجهت تلك الآلية بانتقادات شديدة وهو ما دفع الوزارة إلى تعديلها بحيث يحق لكل حامل بطاقة الحصول على الكمية التي يريد، كما أقرت منح كل متعهد (موزع خبز) باستلام 10%، من الكمية المحددة يوميا، بهدف بيعها لمن لم يحصلوا على بطاقات ذكية.

المصدر: "تشرين"