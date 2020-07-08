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محمد بن راشد يدشن 7 محطات مترو جديدة في دبي

مال وأعمال

محمد بن راشد يدشن 7 محطات مترو جديدة في دبي
Reuters
محمد بن راشد
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أعلن نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اليوم الأربعاء عن افتتاح محطات مترو جديدة في إمارة دبي.

وقال محمد بن راشد في تغريدة نشرها، إنه تم تدشين على امتداد الخط الأحمر 7 محطات مترو و50 قطارا.

ومن المتوقع أن يتم نقل نحو 125 ألف راكب يوميا من خلال المحطات الجديدة.

وجاء ذلك في إطار مشروع تم الإعلان عنه قبل نحو 4 سنوات، وبتكلفة بلغت 11 مليار درهم (نحو 3 مليارات دولار) وتطلب إنجاز المشروع نحو 80 مليون ساعة عمل.

(الدولار = 3.67 درهم إماراتي)

المصدر: RT

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