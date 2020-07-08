محمد بن راشد يدشن 7 محطات مترو جديدة في دبي

أعلن نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اليوم الأربعاء عن افتتاح محطات مترو جديدة في إمارة دبي.

وقال محمد بن راشد في تغريدة نشرها، إنه تم تدشين على امتداد الخط الأحمر 7 محطات مترو و50 قطارا.

أعلنا قبل 47 شهراً عن امتداد الخط الأحمر لمترو دبي بتكلفة 11 مليار درهم.. واليوم ندشن مشروعنا.. 50 قطارًا .. 7 محطات .. 125 ألف راكب يومياً.. 12 ألف مهندس وفني و 80 مليون ساعة عمل لننجز عملنا في وقته كما وعدنا .. نقول ما نفعل .. ونفعل ما نقول.. هذه دبي .. pic.twitter.com/YFvJcsjq1j — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) July 8, 2020

ومن المتوقع أن يتم نقل نحو 125 ألف راكب يوميا من خلال المحطات الجديدة.

وجاء ذلك في إطار مشروع تم الإعلان عنه قبل نحو 4 سنوات، وبتكلفة بلغت 11 مليار درهم (نحو 3 مليارات دولار) وتطلب إنجاز المشروع نحو 80 مليون ساعة عمل.

(الدولار = 3.67 درهم إماراتي)

المصدر: RT