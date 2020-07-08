أسعار الذهب تسجل أعلى مستوى منذ 2011

سجلت أسعار الذهب، أمس الثلاثاء، مستويات قياسية، حيث تجاوز سعر الأونصة مستوى 1800 دولار، وهو أعلى مستوى منذ العام 2011.

وجاء الارتفاع في ظل مخاوف من حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا والتي من الممكن أن تؤثر على الأنشطة الاقتصادية في مختلف دول العالم.

وأمس ارتفعت العقود الآجلة للذهب في بورصة نيويورك Comex، بحلول الساعة 17:28 بتوقيت موسكو، بنسبة 0.77% إلى 1807.35 دولار للأونصة.

وسجل بذلك المعدن النفيس أعلى مستوى منذ 21 سبتمبر 2011، وفقا لما ذكرته وكالة "نوفوستي".

أما اليوم الأربعاء فقد جرى تداول العقود الآجلة للذهب عند مستوى 1806 دولارات للأونصة.

وتدعم المخاوف الاقتصادية بسبب جائحة كورونا الطلب على الملاذات الآمنة وفي مقدمتها الذهب.

المصدر: "نوفوستي"