 
مباشر

أسعار الذهب تسجل أعلى مستوى منذ 2011

مال وأعمال

أسعار الذهب تسجل أعلى مستوى منذ 2011
Gettyimages.ru
أسعار الذهب تسجل أعلى مستوى منذ 2011
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o9l1

سجلت أسعار الذهب، أمس الثلاثاء، مستويات قياسية، حيث تجاوز سعر الأونصة مستوى 1800 دولار، وهو أعلى مستوى منذ العام 2011.

وجاء الارتفاع في ظل مخاوف من حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا والتي من الممكن أن تؤثر على الأنشطة الاقتصادية في مختلف دول العالم.

وأمس ارتفعت العقود الآجلة للذهب في بورصة نيويورك Comex، بحلول الساعة 17:28 بتوقيت موسكو، بنسبة 0.77% إلى 1807.35 دولار للأونصة.

وسجل بذلك المعدن النفيس أعلى مستوى منذ 21 سبتمبر 2011، وفقا لما ذكرته وكالة "نوفوستي".

أما اليوم الأربعاء فقد جرى تداول العقود الآجلة للذهب عند مستوى 1806 دولارات للأونصة.

وتدعم المخاوف الاقتصادية بسبب جائحة كورونا الطلب على الملاذات الآمنة وفي مقدمتها الذهب.

المصدر: "نوفوستي"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا