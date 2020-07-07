روسيا تطرح أفضل العروض في مناقصة مصرية لشراء القمح

قال متعاملون إن أقل العروض المقدمة اليوم الثلاثاء في مناقصة حكومية مصرية لشراء قمح كان 205 دولارات للطن على أساس التسليم على ظهر السفينة، لكمية تبلغ 55 ألف طن من القمح الروسي.

وذكرت وكالة "رويترز" أن العرض مقدم من شركة "جي تي سي إس" التجارية.

وتسعى الهيئة العامة للسلع التموينية، وهي مشتري الحبوب الحكومي المصري، للحصول على كمية غير محددة من القمح من الموردين العالميين للشحن بين الثامن والثامن عشر من أغسطس المقبل.

المصدر: "رويترز"