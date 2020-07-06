مصادر: قطار الخليج ينطلق بكلفة 15 مليار دولار في 2023 ولن يمر في قطر

أفادت مصادر مطلعة في مجلس التعاون الخليجي بأن المرحلة الأولى من مشروع السكة الحديد المنتظر الذي سيربط السعودية والإمارات وسلطنة عمان ستدخل حيز التنفيذ وسيجري إنهاؤها عام 2023.

وأضافت صحيفة "الجزيرة" السعودية نقلا عن مصادر في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أنه من المتوقع الانتهاء من المرحلة الثانية عام 2025 بربط كل من السعودية والكويت والبحرين.

ويعرف المشروع باسم قطار الخليج لنقل السياح والركاب وتيسير الحركة التجارية بين دول المجلس، وذلك بكلفة إجمالية تصل إلى 15 مليار دولار أمريكي.

وكان الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بدول المجلس خليفة العبري قد أكد في جلسة حوارية عبر الإنترنت أن القطار الخليجي من شأنه تسهيل انتقال السلع كافة بين دول المنطقة، مشيرا إلى أن الربط الكهربائي من المشاريع المهمة في مشاريع التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون.

وأشار إلى أن هذا المشروع بدأ منذ تأسيس هيئة الربط الكهربائي في 2001، ويعد من المشاريع المهمة التي ستحقق العديد من الفوائد لدول مجلس التعاون.

المصدر: صحيفة "الجزيرة" السعودية