ماذا جنت السويد اقتصاديا من رفض تطبيق سياسات الإغلاق والعزل المنزلي؟

تحدثت بيانات للبنك المركزي الأوروبي ووسائل إعلام عن تحقيق السويد مكاسب اقتصادية من رفض تطبيق سياسات الإغلاق والعزل المنزلي لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

ووفقا للمعطيات فقد ارتفع سعر صرف الكرون السويدي على مدى الأشهر الثلاثة الماضية وسجلت عملة السويد مطلع يوليو الجاري 10.4 كرون لليورو.

وجاء ذلك بالرغم من أزمة فيروس كورونا، التي عصفت بالكثير من اقتصادات العالم، بما في ذلك أوروبا.

ومنذ بداية أزمة كورونا رفضت الحكومة السويدية فرض قيود صارمة، حيث لم يتم فرض حظر على خروج الناس إلى الشارع أو على السفر إلى الخارج أو فرض قيود على عمل المؤسسات العامة.

وعزت سلطات السويد موقفها للرغبة في الحفاظ على القدرة التنافسية للاقتصاد.

المصدر: "لينتا.رو"