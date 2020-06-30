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مصادر ترجح أن تخفف دول "أوبك+" تخفيضات الإنتاج في أغسطس

مال وأعمال

مصادر ترجح أن تخفف دول
Reuters
صورة تعبيرية
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قالت أربعة مصادر في "أوبك+"، إن منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وروسيا ستخففان على الأرجح من التخفيضات القياسية في إنتاج النفط، بدءا من شهر أغسطس المقبل.

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ويأتي ذلك في ضوء تعافي الطلب العالمي على الخام وصعود الأسعار من مستوياتها المنخفضة.

واتفقت أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا، الذين يشكلون ما يعرف بمجموعة "أوبك+"، على خفض قياسي للإنتاج قدره 9.7 مليون برميل يوميا، من مايو الماضي ولمدة شهرين ثم مددت فترة الخفض إلى يوليو المقبل.

وقالت المصادر إنه لم تحدث أي مناقشات حتى الآن بشأن تمديد التخفيضات إلى أغسطس المقبل، وهو ما يعني أنها في الغالب ستتراجع إلى 7.7 مليون برميل يوميا.

المصدر: "رويترز"

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