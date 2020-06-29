التضخم السنوي في الجزائر يرتفع في شهر مايو

قالت الحكومة الجزائرية يوم الاثنين، إن التضخم السنوي في الجزائر ارتفع إلى 1.9 بالمئة في مايو، من 1.8 بالمئة في الأشهر الثلاثة السابقة بسبب زيادات في أسعار بعض المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، زاد مؤشر أسعار المستهلكين 1.0 بالمئة في مايو، وفقا للديوان الوطني للاحصائيات.

وارتفعت أسعار البيض 6.2 بالمئة بينما تراجعت أسعار الخضروات والأحذية 0.1 بالمئة و0.8 بالمئة على الترتيب.

ويحاول البلد العربي الواقع في شمال إفريقيا خفض فاتورة الواردات السلعية لكبح الإنفاق بعد هبوط في إيرادات الطاقة، المصدر الرئيسي لميزانية الدولة.

المصدر: رويترز