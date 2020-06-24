"موديز" تخفض تصنيف عُمان إلى ‭Ba2‬

خفضت وكالة "موديز" تصنيف عُمان السيادي من Ba2 إلى ‭Ba3‬، مرجحة أنها لن تتمكن من تعويض خسارتها في الإيرادات بسبب تراجع أسعار النفط، وضعف قدرتها على تحمل أعباء الدين.

وغيرت الوكالة كذلك نظرتها لعُمان من مستقرة إلى سلبية، بفعل مخاطر متعلقة بسيولتها وانكشافها على المخاطر الخارجية.

وقالت إن انخفاض أسعار النفط في الأجل المتوسط سيزيد بشدة من ديون عمان وسيقوض قدرتها على تحمل الدين، وأكدت أن تدابير ضبط أوضاع المالية العامة التي أعلنت عنها عمان في الآونة الأخيرة لتعويض إيرادات النفط المهدرة لن تكفي لخفض ديون السلطنة.

ويعد اقتصاد عمان من أضعف اقتصادات منطقة الخليج الغنية بالنفط وتعول السلطة على الاستدانة لتعويض أثر تراجع إيرادات الخام.

وأضعفت إجراءات العزل العام التي فرضتها الدول للحد من انتشار فيروس كورونا الطلب على النفط، مما ترك أثره على اقتصادات معظم الدول النفطية.

المصدر: رويترز