مصر تعلن عن أكبر موازنة في تاريخها

أعلن وزير المالية المصري محمد معيط، أن الموازنة العامة التي أقرها مجلس النواب لعام 2020/2021 تبلغ 2.2 تريليون جنيه، وهي أكبر موازنة في تاريخ البلاد.

RT

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وأشار إلى أن 1.7 تريليون جنيه من هذه الموازنة مخصصة للمصروفات بزيادة قدرها 138.6 مليار جنيه عن موازنة العام المالي السابق.

وأوضح الوزير المصري أنه تم إعداد الموازنة خلال الفترة من نوفمبر 2019 إلى يناير 2020 مع مراعاة الالتزام بالاستحقاقات الدستورية للصحة والبحث العلمي والتعليم وغيرها، بالإضافة إلى مراعاة أسعار البترول والقمح والملاحة، والتضخم.

RT

وأضاف وزير المالية أن الموازنة الجديدة تستهدف هيكل الأجور، ومنح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 7% في 30 يونيو.

RT

RT

RT

المصدر: RT