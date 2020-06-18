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مصر تعلن عن أكبر موازنة في تاريخها

مال وأعمال

مصر تعلن عن أكبر موازنة في تاريخها
Reuters
وزير المالية المصري
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أعلن وزير المالية المصري محمد معيط، أن الموازنة العامة التي أقرها مجلس النواب لعام 2020/2021 تبلغ 2.2 تريليون جنيه، وهي أكبر موازنة في تاريخ البلاد.

مصر تعلن عن أكبر موازنة في تاريخها
RT
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وأشار إلى أن 1.7 تريليون جنيه من هذه الموازنة مخصصة للمصروفات بزيادة قدرها 138.6 مليار جنيه عن موازنة العام المالي السابق.

وأوضح الوزير المصري أنه تم إعداد الموازنة خلال الفترة من نوفمبر 2019 إلى يناير 2020 مع مراعاة الالتزام بالاستحقاقات الدستورية للصحة والبحث العلمي والتعليم وغيرها، بالإضافة إلى مراعاة أسعار البترول والقمح والملاحة، والتضخم.

مصر تعلن عن أكبر موازنة في تاريخها
RT
البيان

وأضاف وزير المالية أن الموازنة الجديدة تستهدف هيكل الأجور، ومنح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 7% في 30 يونيو.

مصر تعلن عن أكبر موازنة في تاريخها
RT
مصر تعلن عن أكبر موازنة في تاريخها
RT
مصر تعلن عن أكبر موازنة في تاريخها
RT

المصدر: RT

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