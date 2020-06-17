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وسائل إعلام: بدء استخدام الليرة التركية في إدلب السورية

مال وأعمال

وسائل إعلام: بدء استخدام الليرة التركية في إدلب السورية
Reuters
وسائل إعلام: بدء استخدام الليرة التركية في إدلب السورية
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تحدثت وسائل إعلام تركية عن بدء استخدام الليرة التركية في مناطق في إدلب بشمال سوريا، الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية، ويتزامن ذلك مع تراجع سعر صرف الليرة السورية.

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ويأتي ذلك قبل أيام من تطبيق عقوبات أمريكية جديدة على دمشق، تحمل اسم "قانون قيصر"، الذي ينص على معاقبة الشركات الأجنبية التي تتعامل مع الشركات السورية المرتبطة بدمشق.

وقالت وسائل إعلام تركية إنه تم استخدام العملة التركية في مناطق إدلب هذا الأسبوع، حيث قامت جماعات مسلحة بدفع رواتب أفرادها بالليرة التركية. 

وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة فقدت العملة السورية 70% من قيمتها. ووفقا لمواقع تتابع العملة السورية، فقد جرى تداول العملة السورية أمس في نطاق 2700 - 2850 ليرة للدولار.

وكان سعر الدولار يبلغ نحو 47 ليرة قبل عام 2011 الذي شهد اندلاع الأزمة في سوريا.

المصدر: وكالات

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