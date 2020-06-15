وقف منح القروض في المصارف السورية

بدأت المصارف السورية العمل بتعميم للمصرف المركزي يطالب بوقف منح القروض بكافة أشكالها.

وكان مصرف سوريا المركزي وجه المصارف الخاصة والعامة بـ"التريث في عمليات منح / تجديد التسهيلات الائتمانية" حتى إشعار آخر.

وقال المركزي إن تعميمه ذاك يأتي بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، ويحمل تاريخ الخميس الماضي، وهو يوم إعفاء رئيس مجلس الوزراء السابق، عماد خميس، من مهامه.

وعلقت وزيرة الاقتصاد السابقة، لمياء عاصي، على قرار المركزي قائلة إن "وقف الحصول على القروض بشكل كامل كتدمير البيت لأن جدارا فيه تصدع".

وأشارت عاصي في تدوينة في صفحتها في "فيسبوك" إلى أن "وقف القروض والتسهيلات الائتمانية ربما يسهم في التخفيف من المضاربة على سعر الصرف"، وأنه يمكن أن يكون ضروريا، إلا أن "اللجوء إلى تحويل القروض لخطوط ائتمانية هو الأفضل ويمكن أن يستمر لمدة طويلة".

أسامة يونس

المصدر: RT