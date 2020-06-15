إسرائيل تنقل مصنع الأمونيا الخطير إلى منطقة يسكنها مواطنون فلسطينيون

تشيد إسرائيل مصنعا للأمونيا بتكلفة 400 مليون دولار في صحراء النقب، بدلا من منشأة كانت تعمل لعقود في مدينة حيفا، لكن من المعتقد أن المصنع الجديد قد يشكل خطرا على سكان منطقة النقب.

وقالت شركة "كويز" الإسرائيلية، في بيان يوم الاثنين، إنها تشيد المصنع الجديد في منطقة ميشور روتيم الصناعية بصحراء النقب، ومن المتوقع أن تبدأ عملياته بنهاية 2023.

يتركز استخدام الأمونيا في إسرائيل في إنتاج الأسمدة إلى جانب بعض المنتجات الغذائية والأدوية والإلكترونيات. وظل مصنع الأمونيا الرئيسي للبلاد ومستودع التخزين الضخم الملحق به في مدينة حيفا لعقود، لكن الحكومة رأت أنه يشكل خطرا كبيرا خاصة في أوقات الحرب. وأمرت محكمة بإغلاقه في 2017. وأضافت الشركة أن المصنع الجديد سيغطي كل احتياجات الاستهلاك المحلي من الأمونيا، إضافة لإنتاج الغازات للقطاع الصناعي، فضلا عن التصدير. وأوضحت الشركة أنها تعتزم أيضا بناء منشأة للغاز الطبيعي المسال قرب الموقع في المستقبل. المصدر: "رويترز"