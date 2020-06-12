مصر تنفذ أول مونوريل في تاريخها بـ2 مليار يورو (صور)

تقوم الحكومة المصرية بمتابعة أعمال تنفيذ "مونوريل" السادس من أكتوبر أول القطار المعلق بتكلفة إجمالية 2 مليار يورو، حيث سيتم إنشاء المشروع بإجمالي طول 42 كم.

ومن المنتظر أن تبلغ عدد محطات القطار الجديد 12 محطة، حيث يستغرق العمل فيه 42 شهرا بدأت من العام الجاري، بالتعاون بين شركات مصرية كندية (المقاولون العرب – بومباردي).

وستكون محطات المشروع الجديد هي: (جامعة الدول العربية – الطريق الدائري – المريوطية – المنصورية - التقاطع مع طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوى - هايبر وان – جهينة - هيئة المجتمعات العمرانية - الحصري – دار الفؤاد – المنطقة الصناعية – القطار السريع).

ويتقاطع المونوريل مع خط المترو الثالث في محطة (جامعة الدول العربية) الجاري تنفيذها ويتقاطع مع قطار الغردقة -العلمين في محطة (القطار السريع).

وسيكون المشروع شبيها بمترو الأنفاق لكنه معلق، وسيعمل بتذاكر مثل تذاكر المترو، لكنه سيكون علويا، وتكلفته منخفضة، وستصل إلى ثلث تكلفة المترو، كما أنه سيوفر في التكلفة ولا يحتاج لإخلاء أراض أو مناطق سكنية، وسينتهي المشروع خلال عامين فقط من استلام مواقع العمل، في 30 يونيو عام 2023.

المصدر: RT