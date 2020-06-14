اقتربنا من حافة حرب عالمية سيكون الجميع خاسرا فيها.. خبير يكشف سببا رئيسيا لاندلاعها

يرى الخبير طلال أبوغزالة أن الصعود الاقتصادي للصين يشكل قلقا مصيريا للولايات المتحدة، ويتوقع أن تتطور المواجهة بين العملاقين قريبا إلى حرب باردة، ومن ثم إلى مواجهة عسكرية.

وقال أبوغزالة، في حلقة جديدة من برنامج "العالم إلى أين؟"، الذي يبث أسبوعيا على شاشة RT، إن العالم سيشهد قريبا أزمة اقتصادية تليها حرب تجارية بين بكين وواشنطن، ومن ثم حرب اقتصادية، بعدها حرب باردة تنتهي بمواجهة ساخنة بين القوتين.

وعن أسباب اندلاع الحرب، أشار أبوغزالة إلى عوامل اقتصادية، إذ أن الولايات المتحدة تريد الحد من نمو الاقتصاد الصيني وتتخوف من منافسة الصين لها على الهيمنة على العالم، مشيرا إلى أن الصين باتت الآن تساهم بـ35% من نمو الاقتصاد العالمي، في حين أن الولايات المتحدة تساهم بـ17% فقط.

كذلك استشهد الخبير بتصريحات رجل الأعمال الأمريكي الشهير، إيلون ماسك، الذي توقع أن يصبح الاقتصاد الصيني خلال عقد أو عقدين من الزمن 3 أضعاف حجم الاقتصاد الأمريكي.

ولفت إلى أن انفاق الولايات المتحدة الكبير على الحروب يعد أحد الأسباب لزيادة الفجوة الاقتصادية مع الصين، إذ أن أمريكا أنفقت 3 تريليونات دولار على الحروب، خلافا للصين التي لم تنفق حتى تريليون واحد.

المصدر: RT