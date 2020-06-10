رئيس رابطة التجار السوريين في الكويت يعلن عن خطة لدعم الليرة السورية

أكد رئيس رابطة التجار السوريين في الكويت فهد خضير حرص التجار ورجال الأعمال في المغترب على الوقوف إلى جانب بلدهم، وإيمانهم بعملتهم الوطنية ورفضهم القاطع للمضاربة والعقوبات على دمشق.

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وقال في تصريح خاص لموقع "سيرياستيبس"، إنه في المرحلة الأولى سيتم تحويل مبالغ ضخمة إلى سوريا بما ينعكس على انخفاض سعر الصرف، ويساهم في الحد من نشاطات المضاربين والمتاجرين بالعملة السورية.

وبالمرحلة الثانية سيتم دعم الصناعيين السوريين وتأمين أسواق خارجية لبضائه سوريا.

أما المرحلة الثالثة فهي متعلقة بعقوبات القانون الأمريكي "قيصر" في حال تم تطبيقها، واصفا العقوبات بالجائرة.

وأشار خضير إلى أن سوريا مرت بحصار وعقوبات كثيرة وخرجت منها أقوى وأفضل مما كانت متسلحة بإمكانيات حقيقة للاكتفاء الذاتي.

وهبطت العملة السورية إلى مستويات قياسية أمام الدولار، وذلك قبل فرض عقوبات أمريكية جديدة على دمشق هذا الشهر.

المصدر: وكالات