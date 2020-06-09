منتجات مصرية تقتحم 7 أسواق عالمية جديدة

قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري السيد القصير، إن الحجر الزراعي المصري نجح في فتح 7 أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية خلال هذا العام 2020.

ووفقا للوزير فقد تم فتح السوق الأسترالية أمام التمور المصرية، ونيوزيلندا أمام البرتقال، وموريشيوس (جزر صغيرة بوسط المحيط الهندي) أمام البطاطس (البطاطا)، والبرازيل وأوزبكستان والأرجنتين أمام الموالح، والغريب فروت إلى سوق إندونيسيا.

وأعلن القصير عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 3 مليون طن حتى 2 يونيو الجاري.

وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، العنب، الرمان، الثوم، المانجو، الفراولة، الفاصوليا، الجوافة، الخيار، الفلفل، الباذنجان.

وأضاف القصير أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغ 1.354 مليون طن، وبلغت صادرات الموالح المركز الأول، تليها في المركز الثاني صادرات البطاطس (نحو 627 ألف طن)، ومن ثم صادرات البصل (حوالي 240 ألف طن).

القاهرة - ناصر حاتم

المصدر: RT