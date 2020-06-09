إيران تصنع محركات للطائرات المدنية

أعلن رئيس منظمة الطيران المدني الإيرانية علي عابد زاده عن برنامج عمل جار لتصنيع محركات للطائرات المدنية، والذي لم تكن متاحا من قبل بسبب الحظر المفروض على طهران.

وقال عابد زاده، في تصريح اليوم الثلاثاء، إن "خبراءنا حققوا نجاحات في تصنيع أجزاء محركات لطائرات مدنية، وهو ما أثار غضب الأمريكيين، حيث وجهوا تهديدات لعرقلة هذه النشاطات".

وأضاف، أن "النخبة في البلاد يعملون حاليا على تصنيع محركات للطائرات المدنية وسينتهي العمل منها بحلول نهاية العام الإيراني الجاري (ينتهي في 20 مارس 2021، والمحرك من إبداع خبير إيراني ولم يتم اقتباسه من أي بلد".

وأشار المسؤول إلى أن "مواصلة العمل في هذا المسار سيثمر في تحقيق الانتصار على الأعداء".

المصدر: "فارس"