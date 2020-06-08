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الكويت تخطط لاستثمار أكثر من 65 مليار دولار في مشاريع نفطية

مال وأعمال

الكويت تخطط لاستثمار أكثر من 65 مليار دولار في مشاريع نفطية
Sputnik
الكويت تخطط لاستثمار أكثر من 65 مليار دولار في مشاريع نفطية
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ذكر تقرير صحفي أن الكويت تعتزم استثمار حوالي 20.1 مليار دينار (65.124 مليار دولار) في مشاريع نفطية خلال الخطة الخمسية التي تنتهي في السنة المالية 2023-2024.

وأفادت صحيفة "الراي" الكويتية بأن مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، التي تشرف على قطاع النفط والغاز في البلاد، بدأ باعتماد الحسابات الختامية للشركات النفطية منذ الخميس الماضي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر نفطية أن "مؤسسة البترول في انتظار توجيه الحكومة بنسبة التخفيض المطلوبة في ميزانيات السنة الجديدة، المتوقع أن تكون بحد أدنى 20% وفقا للتوجيهات العامة لمجلس الوزراء".

وأشارت المصادر إلى أنه "سيتم تمويل 40% من هذه المشاريع ذاتيا بقيمة تقدر بنحو 8 مليارات دينار من خلال الأرباح المحتفظ بها عن السنة المالية 2018/‏‏‏2019، إضافة إلى أرباح السنوات الخمس المقبلة، علاوة على النقد المتوافر".

وبينت أن حجم الاقتراض المطلوب لتنفيذ المشاريه يبلغ 12.1 مليار دينار موزعة على 5 سنوات، متوقعة أن يبلغ إجمالي أرباح مؤسسة البترول وشركاتها التابعة خلال الخطة الخمسية نحو 15.2 مليار دينار.

(دينار كويتي = 3.24 دولار)

المصدر: "راي"

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