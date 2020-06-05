شهود لـRT: الإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا تمنع الفلاحين من بيع القمح لدمشق

أفاد شهود عيان لـRT اليوم الجمعة بأن الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، تمنع تسليم محصول القمح في المنطقة إلى الحكومة السورية.

وأكد بعض الفلاحين وسواقي الشاحنات الذين فضلول عدم تصويرهم، أن الإدارة الذاتية لا تسمح لهم بتوريد محصول القمح إلى مركز شراء الحبوب التابع للحكومة السورية في مدينة القامشلي.

وقالو إنهم سيوردون محصولهم للذي يدفع أكثر، حيث سعرت الحكومة السورية كيلو القمح بـ400 ليرة سورية، بينما الإدارة الذاتية بـ315 ليرة.

يذكر أن شاحنات الحبوب تنتظر حاليا عند مدخل القامشلي الجنوبي الغربي.

المصدر: RT