خبير يكشف عن ظاهرة فلسطينية تقلق إسرائيل

اعتبر الخبير طلال أبو غزالة أن تزايد أعداد الفلسطينيين يثير قلق إسرائيل، إذ أن عددهم في الأراضي المحتلة خلال 2030 - 2040 سيتجاوز عدد الإسرائيلين في الأراضي المحتلة.

وقال أبو غزالة، في حلقة خاصة من برنامج "العالم إلى أين؟"، الذي يبث أسبوعيا على شاشة RT، إن "أعداد الفلسطينيين تقلق المحتل الإسرائيلي، حيث من المتوقع أن يصبح التوزع الديموغرافي بين 2030 و2040 للسكان في فلسطين (إسرائيل) ثلثين عربا وثلثا يهودا".

ورأى في ذلك ميزة قوية للشعب الفلسطيني وأضاف، أنه "إذا أصبحت فلسطين يوما من الأيام دولة ذات أغلبية عربية مطلقة، فلن نطلب من اليهود أن يهاجروا سيعيشون مثلما كانوا يعيشون في السابق في الدول العربية".

وتابع قائلا: "نحن شعب لنا ضمير ولنا أخلاق، نحن نرحب بكل يهودي يريد أن يبقى في فلسطين بعد أن تتحرر وتأخذ استقلالها".

واعتبر أبو غزالة أن إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي لا تتمتع بمقومات الدولة، وقال إن "الدولة لها 3 شروط وهي: الدستور، وأرض وحدود، وتعريف المواطن، أما إسرائيل فليس لديها دستور... لديها قانون واحد هو قانون حق العودة لكل يهودي، ولا توجد خارطة لدولة إسرائيل، وكذلك ليس هناك تعريف للمواطن".

المصدر: RT