تركيا تتجه لاستئناف رحلات الطيران إلى 40 بلدا

أفادت وسائل إعلام تركية بأن أنقرة تعتزم استئناف الرحلات الجوية الدولية بشكل تدريجي الأسبوع القادم، بعد تعليقها بسبب الإجراءات التي تم اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا.

ونقلت "ترك برس"، اليوم الخميس، عن وزير النقل والبنية التحتية التركي عادل قرة إسماعيل أوغلو، إن بلاده تعتزم استئناف الرحلات الجوية الخارجية لـ40 بلدا حول العالم، وذلك اعتبارا من الـ10 من يونيو الجاري.

وأضاف الوزير، أن الرحلات الجوية الخارجية ستجري في بداية الأمر إلى جمهورية شمال قبرص التركية والبحرين وبلغاريا وقطر واليونان.

وأشار إلى أن قرار استئناف الرحلات الخارجية، جاء بعد تمكن العديد من الدول حول العالم، من السيطرة على تفشي وباء فيروس كورونا الجديد.

المصدر: "ترك برس"