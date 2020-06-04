السيسي يوافق على اتفاقية قرض كويتي

وافق الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، على اتفاقية قرض ثان بقيمة 26 مليون دينار كويتي (84.5 مليون دولار) لتمويل مشروع طريق "النفق- شرم الشيخ".

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وجاء ذلك بحسب ما نشرته الجريدة الرسمية عن قرار جمهوري اليوم الخميس.

كذلك وافق الرئيس المصري على تعديل اتفاقية القرض الأول الموقع بتاريخ 13 مارس 2018 بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والتي تعود لتاريخ 21 أكتوبر 2019.

(الدينار الكويتي = 3.25 دولار)

المصدر: "المصري اليوم"