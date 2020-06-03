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الروبل والبورصة الروسية في المنطقة الخضراء

مال وأعمال

الروبل والبورصة الروسية في المنطقة الخضراء
Reuters
الروبل والبورصة الروسية في المنطقة الخضراء
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واصلت العملة الروسية الارتفاع أمام الدولار واليورو، اليوم الأربعاء، كذلك صعد مؤشرا بورصة موسكو، وترافق ذلك مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وانخفض سعر صرف الدولار، بحلول الساعة 10:30 بتوقيت موسكو، بنسبة 0.2% إلى 68.59 روبل.

فيما تراجع سعر صرف اليورو بنسبة 0.3% إلى 76.5 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

كذلك صعد مؤشرا البورصة الروسية اليوم، حيث اخترق مؤشر الأسهم المقومة بالدولار RTS حاجز الـ1300 نقطة، وارتفع إلى 1300.15 نقطة، بزيادة نسبتها 1.8%.

في حين، ارتفع المؤشر MICEX للأسهم المقومة بالروبل بنسبة 0.6% إلى 2812.82 نقطة.

وتزامن ارتفاع العملة الروسية والبورصة الروسية مع صعود أسعار النفط، حيث صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" في وقت سابق من التعاملات فوق مستوى 40 دولارا للبرميل.

المصدر: "تاس"

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