الروبل والبورصة الروسية في المنطقة الخضراء
واصلت العملة الروسية الارتفاع أمام الدولار واليورو، اليوم الأربعاء، كذلك صعد مؤشرا بورصة موسكو، وترافق ذلك مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وانخفض سعر صرف الدولار، بحلول الساعة 10:30 بتوقيت موسكو، بنسبة 0.2% إلى 68.59 روبل.
فيما تراجع سعر صرف اليورو بنسبة 0.3% إلى 76.5 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.
كذلك صعد مؤشرا البورصة الروسية اليوم، حيث اخترق مؤشر الأسهم المقومة بالدولار RTS حاجز الـ1300 نقطة، وارتفع إلى 1300.15 نقطة، بزيادة نسبتها 1.8%.
في حين، ارتفع المؤشر MICEX للأسهم المقومة بالروبل بنسبة 0.6% إلى 2812.82 نقطة.
وتزامن ارتفاع العملة الروسية والبورصة الروسية مع صعود أسعار النفط، حيث صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" في وقت سابق من التعاملات فوق مستوى 40 دولارا للبرميل.
المصدر: "تاس"