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العراق يؤكد التزامه باتفاق "أوبك+" بتخفيض إنتاج النفط

مال وأعمال

العراق يؤكد التزامه باتفاق
YouTube / قناة العراقية
وزير المالية العراقي، علي عبد الأمير علاوي
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أكد وزير المالية العراقي، علي عبد الأمير علاوي، اليوم الثلاثاء، التزام العراق باتفاق منظمة "أوبك+" بتخفيض إنتاج النفط.  

وقال علاوي الذي يدير وزارة النفط بالوكالة، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، إن "العراق سيعزز خفض إنتاج النفط، ويظل ملتزما باتفاق أوبك+ في هذا الصدد".

‏وأضاف: "على الرغم من القيود المالية الشديدة التي يواجهها العراق، فإننا نعمل على معالجة القضايا التقنية التي ستسمح لنا بخفض الإنتاج بنسب أكبر".

يذكر أن أسعار النفط ارتفعت اليوم الثلاثاء مع ترقب المتعاملين قرار المنتجين الكبار بشأن تمديد تخفيضاتهم الضخمة للإنتاج لدعم الأسعار، والذي يتوقع اتخاذه في اجتماع افتراضي يعقد في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.

المصدر: RT

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