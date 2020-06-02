تركيا.. نمو عجز التجارة بنحو 80%

أظهرت بيانات من وزارة التجارة التركية، اليوم الثلاثاء، أن عجز تجارة تركيا نما بنسبة 78.7% على أساس سنوي، إلى 3.36 مليار دولار في مايو الماضي، وفقا لنظام التجارة الخاص.

وأشارت البيانات إلى أن الواردات انخفضت 28.2%، إلى 12.79 مليار دولار، بينما انكمشت الصادرات 40.8%، إلى 9.43 مليار دولار في مايو الماضي.

وتضررت التجارة الدولية عموما مع انتشار فيروس كورونا والإجراءات التي تم اتخاذها للحد من انتشار الفيروس في العالم.

المصدر: "رويترز"