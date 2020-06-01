روسيا تعلق استيراد الوقود
Sputnik RAMIL SITDIKOV
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أعلنت هيئة الجمارك الفدرالية الروسية عن دخول قرار تعليق استيراد الوقود حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الثلاثاء 2 يونيو.
ومن المقرر تعليق استيراد مختلف أنواع الوقود، بما فيها البنزين والديزل الكيروسين، حتى 15 أكتوبر المقبل، مع إمكانية تعديل قترة سريانه في موعد حتى 15 يونيو الجاري.
وكانت الحكومة الروسية قد أعلنت عن قرار تعليق استيراد الوقود يوم 25 مايو الماضي.
وفي وقت سابق، أوضح وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أن هذا الإجراء اضطراري، ويهدف إلى حماية قطاع تكرير النفط الروسي والحفاظ على فرص العمل في ظروف الأزمة.
المصدر: نوفوستي