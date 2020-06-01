 
مباشر

روسيا تعلق استيراد الوقود

مال وأعمال

روسيا تعلق استيراد الوقود
Sputnik RAMIL SITDIKOV
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o0bj

أعلنت هيئة الجمارك الفدرالية الروسية عن دخول قرار تعليق استيراد الوقود حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الثلاثاء 2 يونيو.

ومن المقرر تعليق استيراد مختلف أنواع الوقود، بما فيها البنزين والديزل الكيروسين، حتى 15 أكتوبر المقبل، مع إمكانية تعديل قترة سريانه في موعد حتى 15 يونيو الجاري.

إقرأ المزيد
خبراء: حظر روسيا استيراد الوقود يهدف لحماية السوق المحلية من الإغراق
خبراء: حظر روسيا استيراد الوقود يهدف لحماية السوق المحلية من الإغراق

وكانت الحكومة الروسية قد أعلنت عن قرار تعليق استيراد الوقود يوم 25 مايو الماضي.

وفي وقت سابق، أوضح وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أن هذا الإجراء اضطراري، ويهدف إلى حماية قطاع تكرير النفط الروسي والحفاظ على فرص العمل في ظروف الأزمة.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا