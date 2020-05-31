تراجع قيمة واردات الأردن من النفط ومشتقاته

سجل الأردن تراجعا في قيمة وارداته من النفط ومشتقاته بنسبة 7.6% في الربع الأول من العام الحالي، وفق ما أفادت به وكالة "رويترز".

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وانخفضت قيمة واردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته 7.6 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي لتصل إلى 511.1 مليون دينار (720.8 مليون دولار) مقارنة مع الفترة نفسها من 2019، بحسب بيانات رسمية صدرت اليوم الأحد.

وكانت فاتورة المملكة من واردات النفط ومشتقاته بلغت في نهاية مارس 2019 نحو 552.9 مليون دينار.

تجدر الإشارة إلى أن الأردن يستورد أكثر من 95 بالمئة من احتياجاته للطاقة.

المصدر: رويترز