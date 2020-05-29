"رويترز": "أوبك" خفضت إنتاجها للنفط لأدنى مستوى في مايو مع تنفيذ 75% من التزاماتها 

أظهر مسح لوكالة "رويترز" أن دول منظمة "أوبك" نفذت نحو 75% من التزاماتها الخاصة بخفض إنتاج النفط في شهر مايو الماضي.

وقالت الوكالة إن إنتاج "أوبك" بلغ أدنى مستوى منذ عقدين في مايو، إذ بدأت السعودية ودول أعضاء أخرى في المنظمة تنفيذ خفض قياسي للإنتاج، على الرغم من أن نيجيريا والعراق تعثرتا في تنفيذ حصتيهما من التخفيضات.

وفي المتوسط، خلص مسح "رويترز" إلى أن أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط البالغ عددهم 13، ضخوا 24.77 مليون برميل يوميا في مايو، بانخفاض 5.91 مليون برميل يوميا مقارنة مع رقم معدل في أبريل.

وقال دانيال جيربر، الرئيس التنفيذي لـ"بترو لوجيستيكس"، التي تقيم إمدادات المنظمة عبر تتبع شحنات الناقلات، لرويترز: "أوبك حققت بداية قوية في مايو مع أحدث خفض لإنتاجها، بخفض الإمدادات خمسة ملايين برميل يوميا مقارنة مع أبريل".

واتفقت "أوبك" وحلفاؤها الشهر الماضي على خفض الإنتاج لتعويض انخفاض في الطلب والأسعار ناجم عن أزمة فيروس كورونا.

وساعد تخفيف إجراءات العزل العام الحكومية وانخفاض المعروض أسعار النفط على أن ترتفع لأكثر من مثليها مقارنة مع أدنى مستوى في 21 عاما عند ما يقل عن 16 دولارا للبرميل في أبريل.

المصدر: رويترز