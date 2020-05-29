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كيف انعكس قرار ترامب حول منصات التواصل الاجتماعي على "تويتر" و"فيسبوك"؟

مال وأعمال

كيف انعكس قرار ترامب حول منصات التواصل الاجتماعي على
Reuters
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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أنهى سهما شركتي "تويتر" و"فيسبوك" الخميس، التعاملات على انخفاض بعدما وقع الرئيس دونالد ترامب على أمر تنفيذي ينزع عن مواقع التواصل الاجتماعي الحماية القانونية لما ينشر فيها.

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وأغلق سهم "تويتر" التعاملات على تراجع نسبته 4.45% عند 31.6 دولار، أما سهم "فيسبوك" فقد تراجع بنسبة 1.61% إلى 225.46 دولار، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

ووقع الرئيس الأمريكي أمس، على أمر تنفيذي ينزع عن مواقع التواصل الاجتماعي الحماية القانونية من المقاضاة التي تتمتع بها حاليا، متهما إياها بالتحيز التحريري.

ويريد ترامب "حذف أو تعديل" مادة بالقانون تعرف باسم المادة 230 تحمي شركات التواصل الاجتماعي من المسؤولية عن المحتوى الذي ينشره مستخدموها.

وكان ترامب، قد أعلن أنه سيسعى إلى إغلاق موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي حال وجود إمكانية قانونية لذلك.

المصدر: RT

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