انخفاض أسعار النفط و"برنت" يسجل مستوى دون 34 دولارا للبرميل

انخفضت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعدما أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي قفزة غير متوقعة في مخزونات الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

كذلك أشارت البيانات إلى زيادة أكبر من المتوقع في مخزونات كل من البنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة.

وهبط الخام العالمي مزيج "برنت" دون مستوى الـ34 دولارا للبرميل، وجرى تداول العقود الآجلة للخام بحلول الساعة 08:09 بتوقيت موسكو، عند مستوى 33.99 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 2.19%.

أما العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف فقد تراجعت إلى 31.69 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 3.41%.

وقالت البيانات إن مخزونات الخام زادت 8.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الـ22 من مايو الجاري، لتصل إلى 530 مليون برميل، بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 1.9 مليون برميل.

كما ارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 1.1 مليون برميل، بينما كان محللون قد توقعوا زيادة قدرها 100 ألف برميل.

وزادت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 6.9 مليون برميل، بينما كان من المتوقع أن ترتفع 1.8 مليون برميل.

كذلك تؤثر على أسعار النفط حالة عدم اليقين التي تحيط باجتماعات "أوبك+" يومي 9 و10 يونيو المقبل، إذ أنه بموجب الاتفاقية المبرمة ستقوم دول "أوبك+" بتقليص التخفيضات ابتداء من يوليو المقبل، ما يعني أنه سيتم ضخ مليوني برميل يوميا إضافية إلى سوق النفط، ووفقا لمصادر وكالة "نوفوستي" فإن دول "أوبك+" تبحث خيار زيادة تخفيضات الإنتاج، إلا أنه لا يوجد إجماع على ذلك في المجموعة.

المصدر: "نوفوستي" + "رويترز"