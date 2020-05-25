ولي عهد دبي يعلن استئناف الحركة الاقتصادية في الإمارة مدة 17 ساعة يوميا بدءا من 27 مايو

أعلن ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم اليوم الاثنين، استئناف الحركة الاقتصادية في الإمارة من الساعة 6 صباحا وحتى 11 ليلا اعتبارا من 27 مايو الجاري.

وكتب آل مكتوم في سلسلة تغريدات نشرها على "تويتر": ترأست اجتماعا عن بعد للجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، واعتمدنا بعد تقييم شامل للأبعاد الصحية والاقتصادية والاجتماعية قرارا باستئناف الحركة الاقتصادية من الساعة 6 صباحا وحتى 11 مساء اعتبارا من يوم الأربعاء 27 مايو الجاري.

ترأست اجتماعاً عن بُعد للجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، واعتمدنا بعد تقييم شامل للابعاد الصحية والاقتصادية والاجتماعية قراراً باستئناف الحركة الاقتصادية من الساعة 6 صباحاً وحتى 11 مساءً اعتباراً من يوم الأربعاء 27 مايو الجاري. pic.twitter.com/L7giatXbjL — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) May 25, 2020

وأضاف: "نطالب مختلف الجهات المعنية بتكثيف جهودها التوعوية والتأكد من التزام الجميع على مستوى المؤسسات والأفراد بالإجراءات الوقائية والتعليمات الهادفة لضمان صحة وسلامة مجتمعنا".

وتابع: "ندرك مدى الضغوطات التي تعرضت لها قطاعات عديدة جراء الأزمة العالمية التي تسبب فيها فيروس كورونا المستجد... ولكن مجتمع الإمارات يظل دائما أقوى من كل التحديات، ونحن قادرون على التعاطي بإيجابية مع المتغيرات بفضل المرونة الكبيرة التي يتسم بها أداء أغلب قطاعاتنا".

وحتى مساء اليوم سجلت في الإمارات 29485 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بينها 245 حالة وفاة.

المصدر: RT