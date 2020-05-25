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النفط يعود للارتفاع بعد خسائر

مال وأعمال

النفط يعود للارتفاع بعد خسائر
Reuters
صورة تعبيرية
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ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الاثنين، بعد تراجعها الجمعة الماضية بسبب مخاوف من تزايد حدة التوتر بين بكين وواشنطن.

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وبحلول الساعة 08:31 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة لخام "برنت" لشهر يونيو بارتفاع نسبته 0.26% إلى 35.22 دولار للبرميل.

في حين تم تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي للشهر نفسه بزيادة نسبتها 0.35% إلى 33.51 دولار للبرميل.

وكانت أسعار الذهب الأسود قد تراجعت الجمعة الماضية في ظل مخاوف من تزايد التوتر بين الصين والولايات المتحدة، إذ أن بكين تخطط لإقرار مشروع قانون بشأن الأمن القومي في هونغ كونغ، ما قد يؤدي إلى فرض عقوبات على الصين من قبل واشنطن.

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ومشروع القانون حول هونغ كونغ مدرج على جدول أعمال جلسة مجلس النواب الصيني. وأيدت رئيسة إدارة هونغ كونغ، كاري لام، النظر في مشروع القانون، قائلة إن اعتماده لن يؤثر على حقوق وحريات سكان هونغ كونغ.

المصدر: "نوفوستي"

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