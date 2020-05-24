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كورونا.. اليابان تدرس زيادة ميزانيتها بـ929 مليار دولار

مال وأعمال

كورونا.. اليابان تدرس زيادة ميزانيتها بـ929 مليار دولار
Reuters YN/WY /TW/FL
الين الياباني
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أفادت صحيفة "نيكي" اليابانية بأن حكومة البلاد تدرس تخصيص ميزانية إضافية للسنة المالية الحالية تتجاوز قيمتها 929.45 مليار دولار، لمكافحة التداعيات الاقتصادية لكورونا.

وقالت الصحيفة، إن الميزانية ستشمل 60 تريليون ين لتوسيع خطط قروض بأسعار فائدة منخفضة للشركات المتضررة من الوباء، و27 تريليون ين لبرامج المساعدة المالية الأخرى.

ومن المتوقع أن توافق الحكومة على الميزانية في اجتماع لمجلس الوزراء يوم الأربعاء.

المصدر: "رويترز"

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