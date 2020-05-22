صعود الذهب متأثرا بالتوتر الأمريكي الصيني

ارتفع سعر الذهب اليوم على خلفية تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين الذي عزز المخاوف، من بطء تعافي الاقتصاد العالمي المترنح بسبب جائحة فيروس كورونا.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 1735.08 دولار للأوقية بحلول الساعة 17.43 بتوقيت غرينتش، بعد أن انخفض 1.4% أمس الخميس.

وجرت تسوية عقود الذهب الأمريكية الآجلة بزيادة 0.8% عند 1735.50 دولار.

وفي وقت سابق من هذا لأسبوع، ارتفع سعر الذهب، الذي يعتبر ملاذا آمنا في أوقات الضبابية السياسية، إلى أعلى مستوى في سبعة أعوام ونصف.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاديوم 3.3% إلى 1947.17 دولار للأوقية، لكنه يتجه صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ مارس آذار.

واستقر البلاتين عند 832.65 دولار للأوقية وصعدت الفضة 0.6% إلى 17.16 دولار.

المصدر: رويترز