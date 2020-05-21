مصر تطرح سندات دولية بـ5 مليارات دولار وتتلقى طلبات بـ21 مليارا

كشفت مصادر حكومية مصرية رفيعة، عن أن مصر استقرت على طرح سندات دولية بقيمة حوالي 5 مليارات دولار، فيما تلقت طلبات بنحو 21 مليار دولار.

ومن المقرر أن تطرح مصر السندات على شكل شرائح ثلاث لمدة 4 سنوات، و12 سنة، و30 عاما.

وذكرت الأنباء، أن مصر قلصت السعر الاسترشادي للسندات الدولارية على 3 شرائح بدأت تسويقها الخميس، وأنها تلقت طلبات شراء بقيمة تزيد عن 12 مليار دولار لبيع الدين.

وقلصت مصر السعر الاسترشادي بواقع 25 نقطة أساس لكل شريحة، لتعرض الشريحة لأجل 4 سنوات عند نحو 6%، والسندات لأجل 12 عاما عند نحو 7.875% والشريحة لأجل 30 عاما عند نحو 9.125%، وفقا لما أظهرته وثيقة صادرة عن أحد البنوك التي تقود العملية، حيث قالت المصادر إن العملية تم إغلاقها.

المصدر: almasryalyoum.com