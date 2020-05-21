تركيا تعتزم زيادة تبادل الطاقة مع العراق

أكد السفير التركي في العراق فاتح يلدز اليوم الخميس، عزم بلاده على زيادة تبادل الطاقة مع العراق، مشددا على أن التبادل يشمل الخبرات في هذا المجال.

وقال يلدز في تغريدة على "تويتر": "تركيا قامت بتنويع مصادر الطاقة نتيجة للمشاريع المتقدمة في إمدادات الطاقة".

وأضاف: "نحن لا نريد فقط زيادة تبادل الطاقة لدينا مع العراق، ولكن أيضا تبادل خبراتنا في هذا المجال".

قامت تركيا بتطوير اجراءات مثالية بخصوص امن امدادات الطاقة نتيجة لتنوع المصادر التي وفرتها في هذا المجال.



نحن لا نريد زيادة تبادل الطاقة مع العراق وحسب، وانما نريد في نفس الوقت مشاركة خبراتنا في التوازن بين التنوع وامن امدادات الطاقة. 🇹🇷⚡️🤝🇮🇶 — Fatih YILDIZ / فاتح (@FATIHYILDIZ_MFA) May 21, 2020

وبدأت الحكومة التركية، الثلاثاء بتشغيل أول توربين في سد "إليسو" على نهر دجلة، جنوب شرقي تركيا، على الحدود مع العراق.

من جهتها، حذرت لجنة الزراعة النيابية في العراق اليوم الخميس، من التأثير السلبي للسد التركي على الخطط الزراعية للمواسم المقبلة، مطالبة الحكومة باتصال سريع مع أنقرة، لتدارس الأزمة.

ويعد سد "إليسو" من أكبر السدود المقامة على نهر دجلة، بطول 1820 مترا وارتفاع 135 مترا وعرض كيلومترين، وتقدر مساحة حوضه بـ300 كيلومتر مربع.

ويستوعب السد في حالة امتلائه كليا بالمياه زهاء 20.93 بليون متر مكعب، وسيولد 1200 ميغاواط من الكهرباء، ليصبح رابع أكبر سد في تركيا من حيث الطاقة الإنتاجية.

المصدر: "رووداو"