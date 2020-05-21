المركزي التركي يخفض سعر الفائدة

قرر البنك المركزي التركي اليوم، خفض سعر الفائدة 50 نقطة أساس، على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع، ليصبح 8.25 بالمئة.

وجاء ذلك في بيان عقب اجتماع عقدته لجنة السياسة النقدية في المركزي التركي، الخميس. وخفضت اللجنة سعر الفائدة من 8.75 إلى 8.25 بالمئة.

وقالت إن النشاط الاقتصادي أظهر اتجاها قويا بدعم من التحسن في الأوضاع المالية خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري، لكنه بدأ يضعف منذ منتصف مارس الماضي بسبب آثار وباء فيروس كورونا على التجارة الخارجية والسياحة والطلب المحلي.

وأكدت أن الإجراءات النقدية والمالية، التي تم تنفيذها مؤخرا ستسهم في الاستقرار المالي والانتعاش بعد الوباء من خلال دعم الإمكانيات الإنتاجية للاقتصاد.

وشددت على أن البنك المركزي سيستمر في استخدام جميع أدواته لضمان استقرار الأسعار والاستقرار المالي.

المصدر: "الأناضول"